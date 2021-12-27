Мадрид, 27 декабря, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 29-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско попал в сферу трансферных интересов «Ньюкасла». Футболист может пополнить состав английской команды в январе. Об этом 27 декабря сообщило испанское издание AS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предпримет попытку избавить от Гарета Бэйла и Иско в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско принял участие лишь в семи матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Мальорки».

Иско выступает за «Реал» с 1 июля 2013 года после ухода из «Малаги» за 30 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.