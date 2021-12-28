Тирана, 28 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В полиции Тираны 27 декабря сообщили о проведении операции «Перелетные птицы», в ходе которой были раскрыты и задокументированы 12 краж в зданиях и предприятиях в Тиране и курортном Дурресе. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Кража

По данным журналистов, были арестованы четыре преступника, их пособники были объявлены в розыск.

У грабителей были изъяты граната, автомат, ценная картина, пила, велосипед, крупная денежная сумма и инструменты для взлома.

Чаще всего жертвой взломщиков становились аптеки и магазины.