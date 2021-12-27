Бухарест, 27 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В преддверии Нового года Румыния резко увеличила объемы импорта природного газа, поставив своеобразный рекорд потребления иностранного голубого топлива за последние десять месяцев. Об этом со ссылкой на Национальный институт статистики Румынии (НИС) сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно отчетам НИС, на данный момент Бухарест импортировал 2,283 млн тонн нефтяного эквивалента (нэк), что на 68,4% больше, чем за 12 месяцев 2020 года. При этом внутренняя газовая добыча в стране составила 6,005 млн тонн нэк.

Предполагается, что в 2022 году Румыния подпишет новые контракты в сфере импорта газа с Венгрией и Словакией. В обоих случаях это будут российские энергоносители.