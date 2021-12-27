Ньюкасл, Великобритания, 27 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Джамаал Ласселс, Эмиль Крафт, Хавьер Манкильо, Шон Лонгстафф, Джонджо Шелви, Аллан Сен-Максимен, Райан Фрэйзер, Каллум Уилсон, Жоэлинсон.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Алекс Теллеш, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Йан Хассин | Даррен Канн.

Послед восемнадцати сыгранных туров «Ньюкасл», одержав лишь одну победу и набрав десять очков занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» с 27-ю очками расположился на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что матч пропустит центральный полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, продолжающий восстанавливать от повреждения, полученного в ноябре.