Москва, 27 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Двухсерийный документальный фильм о Кариме Хакимове — советском дипломате, основной заслугой которого считается установление международных связей между советской Россией и молодой Саудовской Аравией — представил Фонд Александра Печерского. Автором идеи и соавтором сценария выступил биограф главного героя, российский дипломат, посол по особым поручениям МИД Олег Озеров, занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла России в Саудовской Аравии на протяжении семи лет. Режиссер фильма — Михаил Елкин.

Фонд Александра Печерского Карим Хакимов. Советский паша

Среди российских спикеров фильма — глава Татарии Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров, российские дипломаты и востоковеды. Среди экспертов с арабской стороны — советник министра по делам ислама и дипломатии Королевства Саудовская Аравия доктор Маджид Абдель Азиз аль Турки. От лица московских мусульман выступил Рушан Аббясов — первый заместитель председателя совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ. Кроме того, в фильме принимают участие общественные деятели Башкирии, представители республиканского национального архива, уфимской медресе «Галия», где учился Карим Хакимов, а также сотрудники музея, открытого на малой родине дипломата, в башкирском селе Дюсяново.

В воспоминаниях, документах, письмах и оценках современников предстает необыкновенная судьба выдающегося человека. Крестьянский сын Карим Хакимов подростком покидает родное село и добирается до ближайшей мусульманской школы. Получив религиозное образование, он становится борцом за революцию и призывает к борьбе за новое — советское — государство, будущее которого видится ему в единстве разных народов. Успев многое сделать для родной страны, он направляется на дипломатическую службу, от которой будет зависеть отношения нашей страны с несколькими молодыми государствами арабского Востока.

В начале 1920-х годов борьбу за влияние на Ближнем Востоке ведут разведки и дипломатические миссии Великобритании, Франции, Голландии, Италии и России. Этот регион —перекрёсток оживлённых сухопутных и морских торговых путей между Евразией и Африкой. Важно и другое: в Хиджазе находятся города Мекка и Медина, главные святыни мусульманского мира.

Политическая жизнь в Аравии долгое время находилась под контролем Великобритании, много лет здесь вёл свою игру легендарный британский разведчик Томас Эдвард Лоуренс, известный как «Лоуренс Аравийский». Именно с ним и его наследниками предстоит вступить в заочную схватку молодому советскому дипломату Кариму Хакимову, который прибыл на Аравийский полуостров в 1924 году с задачей не просто расстроить планы Туманного Альбиона, но изменить расклад сил на всем Ближнем Востоке.

В апреле 1926-го года на Аравийском полуострове в самом разгаре кровавое военное противостояние лидеров двух крупных княжеств. В этих условиях полпред СССР Карим Хакимов на автомобиле советской дипмиссии едет через линию «фронта» якобы на хадж в Мекку. Путь его лежит через Аравийскую пустыню. На самом деле, хадж — лишь прикрытие для секретной спецоперации советской дипмиссии. А эта поездка — единственная возможность успеть установить контакт с человеком, в руках которого в ближайшее время окажется власть на всем Аравийском полуострове. И эта миссия была выполнена.

Однако судьба самого Карима Хакимова была трагичной — в октябре 1937-го он был арестован по обвинению в шпионаже и в участии в работе контрреволюционной организации. Д9есятого января 1938 он был расстрелян, и реабилитрован только в 50-х годах. Вскоре после гибели Карима Хакимова дипломатические отношения между королевством и СССР были прерваны на долгие десятилетия. Но дело, которому Карим Хакимов посвятил всю жизнь, живёт и поныне — отношения между РФ и арабским миром динамично развиваются. Среди прочего ежегодно проходит и конференция «Россия — Исламский мир». В 2019-ом году силами участников конференции была установлена мемориальная доска, посвящённая Кариму Хакимову.