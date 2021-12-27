Вологда, 27 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Двух актеров и трех сотрудников Вологодского драматического театра, отказавшихся пройти вакцинацию от ковида, отстранили от работы без сохранения заработной платы, пишет NewsVo.

(сс) 383961 Театр

«Отстранили нас с мужем, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным, — рассказала NewsVo актриса Ангелина Ноздрина, лауреат премии имени Марины Щуко (2008). Также отстранили трех женщин из пошивочного цеха без сохранения заработной платы. Не знаю, остались ли в правовых структурах неравнодушные люди, которым дорог наш театр, и, хотелось бы, чтобы трудовая инспекция обратила внимание на то, что происходит в театре».

Как сообщало ИА REGNUM, cотрудники Вологодского драмтеатра пожаловались в прокуратуру на главного санитарного врача региона. Документ подписали 30 сотрудников учреждения.