27 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 23:38 — REGNUM В Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка SOVRISK#напотоке. Экспозиция посвящена теме Рождества. Работы художников участники проекта «После иконы» представляют живопись, объекты и NFT-арт в камерном пространстве музея. «После иконы» — открытый художественный проект, посвященный поиску нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве.

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы». Сергей Некрасов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Сергей Некрасов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы». Катэ Меладзе. Логос. Первый день творения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы». Софья Игошина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Софья Игошина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор проекта Антон Беликов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На иконах в церкви мы часто видим ребенка на руках у Богоматери — этот момент важен. Ведь мы сталкиваемся с христианством в виде Бога-ребенка. Поэтому христианство не ветхая религия, это в прямом смысле слова Новый Завет. В рамках такого подхода рождественская тема очень важна: это постоянное рождение нового, каждый день, каждый момент будто создается с самого начала. Большинство людей как раз замечают это в Рождество. И проект «После иконы» как раз про созидание чего-то нового», — отмечает куратор выставки Антон Беликов, кандидат философских наук.

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы». Алексей Заботкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Алексей Заботкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы». Алексей Заботкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Алексей Заботкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье» на протяжении 2021 года представлял произведения актуальных российских художников, как мировых звезд, так и молодых авторов. Важными особенностями проекта стали премьерные показы работ и постоянная демонстрация офлайн произведений NFT-арта вместе с более традиционными работами современных художников, а также возможность для посетителей участвовать в формировании будущих экспозиций, голосуя за одну из представленных работ.

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». #напотоке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арт-проект «После иконы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рождественская выставка проекта «После иконы» — это десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке. Она проходит в Москве в Подземном музее в парке «Зарядье» до 23 января.