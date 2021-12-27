Лос-Анджелес, США, 27 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. На YouTube-канале студии Warner Brothers вышел очередной трейлер грядущего фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Премьера ролика состоялась 27 декабря 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

В представленном видео раскрываются детали жизни Брюса Уэйна, роль которого сыграл британский актер Роберт Паттинсон. Помимо него, в трейлере появляется Женщина-кошка, а также демонстрируется процесс погони за одним из ключевых соперников Бэтмена — Пингвином.

Напомним, что премьера картины в России запланирована на 3 марта 2022 года. 19 апреля 2022 года «Бэтмен» станет доступен эксклюзивно на стриминговой платформе HBO Max.