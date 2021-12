Токио, , 21:56 — REGNUM Около 50 тысяч японских геймеров поучаствовали в опросе телеканала TV Asahi, который предложил им выбрать самые любимые консольные игры из 100 позиций. Об этом 27 декабря сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Место лидера досталось ролевой экшн-игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild, второе и третье место заняли Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride и Final Fantasy VII, четвёртое и пятое — Animal Crossing: New Horizons и Splatoon 2.

В топ-10 также вошли Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, Super Smash Bros. Ultimate, Chrono Trigger, Final Fantasy X и Super Mario Bros. 3. С остальной частью топ-100 можно ознакомиться в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал Screen Rant составил рейтинг лучших инди-игр 20 221 года. В основу топ-10 издания легли оценки пользователей форума Reddit.

