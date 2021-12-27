Сан-Хосе, 27 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты пожертвовали Коста-Рике $2 миллиона на укрепление работы Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил 27 декабря президент Коста-Рики Карлос Альварадо в своем аккаунте в Facebook.

(сс) MadriCR Карлос Альварадо

Президент выразил признательность правительству ОАЭ за пожертвование, о котором он просил во время официального визита в Эмираты в начале декабря. Альварадо сообщил, что сумма будет использована для устранения последствий природных катаклизмов и для борьбы с пандемией.

Ранее ОАЭ также выделили $4 миллиона на борьбу с пандемией. Президент Коста-Рики считает, что подобный жест подтверждает хорошие двусторонние отношения и стратегический союз между странами.