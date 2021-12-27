Манчестер, Великобритания, 27 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба пропустит сегодняшний матч «манкунианцев» с «Ньюкаслом», который пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Футболист продолжает восстанавливать от травмы бедра.

Manutd.com Поль Погба

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявлял, что французский полузащитник практически восстановился от травмы и вернется к тренировкам в ближайшие 1−2 недели.

В текущем сезоне Поль Погба из-за травмы бедра, полученной в ноябре, принял участие лишь в тринадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Футболист занимает третье место в гонке ассистентов АПЛ.