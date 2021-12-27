Москва, , 21:42 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2021 года окажется чуть выше 8%. Об этом сообщила 27 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше, чем наша цель 4%», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Глав Центробанка отметила, что такой высокий уровень инфляции стал результатом пандемии коронавируса. По её словам, это мировая тенденция — рост цен наблюдается также и в других странах Европы и в США.