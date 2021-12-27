Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Джонатан Грофф, исполнивший в фильме «Матрица: Воскрешение» новую версию агента Смита, высоко оценил отношение Киану Ривза к работе. Об этом 27 декабря сообщает портал Screen Rant.

Матрица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абсолютно верно. Все слухи об уровне трудовой дисциплины Киану верны», — сказал Грофф, добавив, что Ривз начинал тренироваться ещё до того, как на съёмочной площадке появлялись другие участники проекта.

Актёр вспомнил, что в свой самый первый съёмочный день увидел, как находившийся в тренировочной палатке Ривз, одетый в костюм для рукопашного боя, наносил «удары руками и ногами». «Я имею в виду, он действительно устанавливает планку для всех нас на тренировках», — отметил Грофф.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоялась в России 16 декабря 2021 года. По состоянию на сегодня картина собрала в прокате США $22,5 млн, сумма общемировых сборов составила $69,8 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему так важна «Матрица»