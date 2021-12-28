Приштина, , 00:30 — REGNUM Около 4600 граждан Косово в 2021 году отказалось от гражданства этого сепаратистского образования. Об этом 27 декабря сообщило Радио Косово 1.

Флаг Косово

В министерстве внутренних дел Косово говорят, что главная причина выхода из косовского гражданства, заключается в том, что многие иностранные государства, в основном страны ЕС, не разрешают своим гражданам иметь двойное гражданство. Таким образом, тем приходится отказываться от косовских паспортов.

«Многие страны ЕС не разрешают двойное гражданство, так же, как и некоторые страны, которые не являются членами Евросоюза. Так как большое количество наших граждан уже годами проживает в этих странах, а многие и родились там, они обязаны отказаться от предыдущего гражданства, если хотят получить гражданство страны, в которой проживают», — рассказал в эфире радиостанции сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел сепаратистского Косово Бехар Хазирай.

Напомним, что в 2020 году от гражданства Косово отказалось около 3600 человек.