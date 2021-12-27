Лондон, 27 декабря, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель, приведший английскую команду к победе в Лиге Чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, раскритиковал руководство Английской Премьер-лиги.

Sandro Halank Томас Тухель

«Нас заставили играть (речь о матче с «Астон Виллой»). Мы играем против команд, которые не играют в еврокубках и у которых ранее перенесли матчи. Так быть не должно. В Европе есть зимний перерыв, но в АПЛ продолжают играть даже при коронавирусе. Появились новые травмы, все будет только усугубляться», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

«Челси», одержав уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1, набрал 41 очко и укрепился на третьей строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.