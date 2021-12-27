Вологда, , 21:29 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников за большой вклад в социально-экономическое развитие региона награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», сообщает пресс-служба областного правительства.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«Считаю, что это награда всех вологжан. Горжусь тем, что Президент РФ так высоко оценил нашу работу», — заявил Кувшинников.

На посту губернатора Вологодской области Олег Кувшинников работает уже 10 лет. Среди главных итогов — диверсификация экономики, открытость власти, реформа системы госуправления, реализация десятков проектов и программ для повышения качества жизни вологжан.

За это время улучшились многие важнейшие показатели: более чем в 3 раза выросли доходы региона, по объему государственного долга Вологодчина поднялась с 81 на 20 позицию в стране, в 2 раза увеличился объем промышленного производства. С 2012 года в области отремонтировано 4,5 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. Благодаря колоссальным инвестициям в отрасль, с 2011 года доля дорог Вологодчины в нормативном состоянии увеличилась в 6 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Вологодчины написал книгу о том, как выжить на посту губернатора.