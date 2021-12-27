Гавана, 27 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Аргентинский лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель направил открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвал его «открыть свой разум и сердце и положить конец блокаде, введенной против Кубы». Об этом сообщает 27 декабря новостное агентство Prensa Latina.

Day Donaldson Флаги Кубы и США

«США продолжает несправедливую и аморальную 60-летнюю осаду кубинского народа, несмотря на многократные призывы ООН снять её», — указал Эскивель.

Он подчеркнул, что карибский остров не представляет угрозы для безопасности США, и выразил уверенность, что Конгресс способен начать диалог и найти решение проблемы, которое пойдет на пользу всем.

Эскивель также напомнил, что бывший президент США Барак Обама посещал Кубу и принял решение снять блокаду и возобновить отношения, однако его преемник Дональд Трамп в 2017 году возобновил репрессивную политику в отношении острова.