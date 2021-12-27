Троицк, Челябинская область, 27 декабря, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области осуждена супружеская пара, которая развращала собственных детей. Об этом сообщили журналистам в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Было установлено, что 31-летний мужчина и 30-летняя женщина подергали своих сыновей сексуальному насилию. Их задержали в апреле. Выяснилось, что своих детей они развращали в течение длительного времени.

Суд назначил подсудимым по 18 лет заключения. А ранее их лишили родительских прав.