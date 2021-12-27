Вашингтон, 27 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Сети появилась информация о возможной дате релиза игры Sonic Frontiers. Об этом 27 декабря сообщает twitter-страница портала PlayStation Game Size.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Журналисты издания, изучив базу данных PlayStation, выяснили, что Sonic Frontiers может выйти 15 ноября 2022 года. В публикации они отметили, что существует вероятность, что в базе платформы эту дату проставили, чтобы просто чем-то заполнить значения. Тем не менее, портал Wccftech обратил внимание, что указанная дата — это вторник, т. е. день недели, который издатели игр часто выбирают для релизов.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1475471338525581312

Напомним, SEGA анонсировала Sonic Frontiers в декабре 2021 года. Отметим, что это будет первая игра про ежа Соника в истории серии, в которой будет открытый мир. Геймерам предложат исследовать Острова Звездопада (Starfall Islands) с различными биомами.