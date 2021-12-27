Пекин, , 21:14 — REGNUM В Китае в последние годы фиксируется быстрый рост количества авторитетных научных публикаций. Так, в 2020 году в общей сложности появилось почти 464 тыс. авторитетных публикаций, что практически на 20% превышает показатели предыдущего 2019 года. Об этом 27 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные отчета Института научно-технической информации при Министерстве науки и техники КНР.

И этих работ, как следует из документа, 216 тыс. размещены в международных журналах. При этом к авторитетным относятся работы, изданные в китайских и иностранных изданиях с высоким индексом цитирования. По областям знаний среди публикаций с большим отрывом лидирует клиническая медицина; далее следуют работы на темы, связанные с химией, электроникой, связью и автоматическим управлением, а также биологией.

Лидерами по количеству авторитетных публикаций стали семь китайских университетов, среди которых Шанхайский университет «Цзяотун», Чжэцзянский и Пекинский университеты, а также Хуачжунский университет науки и технологий.