Мадрид, 27 декабря, 2021, 21:12 — ИА Регнум. 27 декабря испанская газета Marca опубликовала список бывших и действующих футболистов и тренеров, задолжавших испанской налоговой более 600 тысяч евро. Больше всех государству должен главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти (1,4 миллиона евро).

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

Также сообщается, что экс-форвард «Барселоны» и «Реала» Самуэль Это’О задолжал около 982 тысяч евро. Долг защитника «сине-гранатовых» Даниэля Алвеса составляет 1 миллион евро.

Карло Анчелотти повторно возглавил мадридский «Реал» 1 июня 2021 года. После девятнадцати сыгранных туров испанской Примеры 2021/22 «сливочные», одержав четырнадцать побед и набрав 46 очков, занимают чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.