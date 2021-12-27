Пекин, , 21:10 — REGNUM Наилучшие результаты на севере Китая по итогам 2020 года, связанные с внедрением инноваций и «зеленым» преобразованиям экономики, показал столичный промышленный район Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй. Об этом накануне, 26 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Пекин Иван Шилов © ИА REGNUM

Индекс развития региона, составивший 119,33 пункта, в прошедшем году вырос на 0,35 пунктов. В целом за период с 2014 по 2020 год среднегодовой рост составлял 3,22 пункта, уменьшившись в период пандемии. Показатели, с которым начинался отчет в 2016 году, были скорректированы в текущем году соответствии с задачами на XIV пятилетки (2021−2025 гг.). Базовый год отсчета перенесен с 2010 на 2014 год.

Сообщается, что «зеленое» и инновационное развитие стали главным фактором, обеспечившим рост индекса, начиная с 2014 года. Регион решил проблемы чистоту атмосферного воздуха и демонстрирует высокую эффективность энергопроизводства. Потребление энергии на единицу ВРП в регионе Пекин — Тянцзинь — Хэбэй в сравнении с 2014 годом снизилось примерно на четверть.

Отмечается, что своими достижениями регион обязан реализации принятого в 2015 году специального плана скоординированного развития. Помимо охраны окружающей среды, существенный прогресс достигнут в таких сферах, как транспорт и общественные услуги.