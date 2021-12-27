Лима, , 21:36 — REGNUM Правительство Перу издало указ о предоставлении экономической помощи пострадавшим в результате репрессий и подавления народных протестов в ноябре-декабре 2020 года. Об этом сообщает 27 декабря новостное агентство Prensa Latina.

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В указе уточняется, что помощь будет выплачена однократно и она никак не связана с репарациями и компенсациями, которые суд определит пострадавшим. Под действие указа подпадают те, кто пострадал в ходе беспорядков 10−14 ноября, 1−3 декабря и 20−30 декабря. Выплаты также получат родственники убитых полицией.

Между тем, суд продолжает процессы над офицерами полиции, ответственными за репрессивные операции и убийства. Протесты в Лиме были вызваны отставкой экс-президента Мартина Вискарры. Демонстранты выступали против правительства временно исполняющего обязанности президента Мануэля Мерино.

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