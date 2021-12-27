Дортмунд, Германия, 27 декабря 2021, 21:04 — REGNUM 21-летний таранный форвард национальной сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд, выступающий за дортмундскую «Боруссию», попросил своего агент Мино Райолу организовать его переход в мадридский «Реал». Об этом 27 декабря сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта готов пойти на все, чтобы не допустить переход Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в «Реал».
В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Норвежец, трансферная стоимость которого составляет 150 миллионов евро, является самым дорогим футболистом в немецкой Бундеслиге.