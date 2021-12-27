Дортмунд, Германия, 27 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард национальной сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд, выступающий за дортмундскую «Боруссию», попросил своего агента Мино Райолу организовать его переход в мадридский «Реал». Об этом 27 декабря сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Ранее сообщалось, что президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта готов пойти на все, чтобы не допустить переход Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в «Реал».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Норвежец, трансферная стоимость которого составляет 150 миллионов евро, является самым дорогим футболистом в немецкой Бундеслиге.