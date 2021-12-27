Урумчи, Китай, , 21:04 — REGNUM Контрольно-пропускные пункты (КПП) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая превращаются в локомотив торговли со странами ЕС. За одиннадцать месяцев уходящего года — с января по ноябрь — объем грузооборота с европейскими странами вырос на 30% к прошлогодним показателям. Об этом 27 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что объем торговли в годовом исчислении составил почти 262 млрд юаней (около 41 млрд долларов).

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным синьцзянского железнодорожного ведомства, через погранпереходы автономии проследовали свыше 11 тыс. товарных поездов в Европу; общий объем перевезенной продукции достиг 1,1 млн тонн. Решающее место принадлежит экспорту из КНР электротехнической продукции; в общем объеме внешних поставок в страны ЕС её удельный вес достигает 80%.