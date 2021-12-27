Урумчи, Китай, 27 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Контрольно-пропускные пункты (КПП) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая превращаются в локомотив торговли со странами ЕС. За одиннадцать месяцев уходящего года — с января по ноябрь — объем грузооборота с европейскими странами вырос на 30% к прошлогодним показателям. Об этом 27 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что объем торговли в годовом исчислении составил почти 262 млрд юаней (около 41 млрд долларов).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

По данным синьцзянского железнодорожного ведомства, через погранпереходы автономии проследовали свыше 11 тыс. товарных поездов в Европу; общий объем перевезенной продукции достиг 1,1 млн тонн. Решающее место принадлежит экспорту из КНР электротехнической продукции; в общем объеме внешних поставок в страны ЕС её удельный вес достигает 80%.