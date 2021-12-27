Бухарест, , 21:03 — REGNUM В Бухаресте на 69-м году жизни скончался известный румынский певец и композитор, основатель культовой группы Zodiac Виктор Сочачу. Об этом 27 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901

Согласно официальной информации, смерть Сочачу наступила по естественным причинам после тяжелой и продолжительной болезни. Добавим, что несколько месяцев назад музыкант перенес операцию по пересадке почки.

Прощание с Сочачу состоится 29 декабря в Бухаресте. Он будет похоронен на одном из центральных кладбищ румынской столицы.