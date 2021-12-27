Бухарест, 27 декабря 2021, 21:03 — REGNUM В Бухаресте на 69-м году жизни скончался известный румынский певец и композитор, основатель культовой группы Zodiac Виктор Сочачу. Об этом 27 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901
Пабло Пикассо. Умерший. 1901

Согласно официальной информации, смерть Сочачу наступила по естественным причинам после тяжелой и продолжительной болезни. Добавим, что несколько месяцев назад музыкант перенес операцию по пересадке почки.

Прощание с Сочачу состоится 29 декабря в Бухаресте. Он будет похоронен на одном из центральных кладбищ румынской столицы.