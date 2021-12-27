Подгорица, , 21:03 — REGNUM Институт общественного здравоохранения рассмотрит предложение родителей о том, что занятия в школах во второй половине года будут длиться 45 минут, а не 30, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации после каникул.

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это, конечно, будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. Пока рано делать предложения, связанные с этой инициативой, учитывая, что вскоре последует перерыв. После новогодних праздников мы рассмотрим ситуацию и дадим на нее ответ», — сказал директор института Игорь Галич.

В связи с эпидемией при возвращении на очную форму обучения в 2021 году было решено, что уроки будут длить по 30 минут.