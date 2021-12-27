Подгорица, , 21:00 — REGNUM В настоящее время правительство Черногории рассматривает два варианта маршрута третьего участка шоссе Бар-Больяре между Андриевицей и Боляре, цена которого колеблется от 661,74 до 780,78 миллиона евро, пишет издание Dnevne novine.

Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории © ИА REGNUM

По информации Министерства капитальных вложений, концептуальное решение участка Андриевица-Беране-Больяра завершено и ожидается оценка Государственной ревизионной комиссии. Указанные два варианта дороги отличаются не длиной, а количеством мостов и тоннелей.

Более низкая цена в 661 742 010 евро или 13,46 миллиона за километр относится к первому варианту и участку 49,15 км с 29 мостами общей длиной 6 407,5 метра и восемью туннелями длиной 7 520 метров.

Второй вариант стоимостью 780 779 519 евро или 15,88 миллионов за километр относится к 49,18-километровому участку с 35 туннелями длиной 9 102,5 метра и 12 туннелями общей длиной 10 865,5 метра.