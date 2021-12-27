Лондон, 27 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. 30-летний экс-нападающий сборной Франции по футболу Александр Ляказетт заявил, что намерен покинуть лондонский «Арсенал» следующим летом. Об этом 27 декабря сообщило французское издание L’Equipe.

Chensiyuan Александр Ляказетт

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также могут покинуть нападающие Эдуард Нкетиа и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В текущем сезоне Александр Ляказетт принял участие в семнадцати турах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Футболист является четвертым лучшим бомбардиром «Арсенала» в сезоне.

Александр Ляказетт перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года из французского «Лиона» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.