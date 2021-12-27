Ижевск, 27 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Экипаж упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2 спасатели будет искать всю ночь, пишет 27 декабря «Российская газета».

(сс) George Chernilevsky Лопасти вертолета Ми-2

По словам глава регионального правительства Ярослава Семёнова, в районе, где ведутся поиски, развёрнуты оперативный штаб и пункт управления. Поиск ведётся как на земле, так и с воздуха: в общей сложности участвуют в операции 107 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в вертолёте, по предварительным данным, находились два человека. Жёсткую посадку он осуществил днём на территории Увинского района.