Москва, 27 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram в понедельник, 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Telegram

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 20:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано со сбоями в работе приложения, отсутствием подключения к сервису и трудностями с отправкой сообщений.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в странах Восточной Европы и США. В России о проблемах сообщают в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.