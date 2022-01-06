Вашингтон, 6 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Названы десять лучших сериалов 2021 года по версии интернет-базы iMDb, производством которых занимался онлайн-кинотеатр Apple TV Plus. Статья была опубликована на портале Screen Rant. Во вторую часть топ-10 вошёл второй сезон «Утреннего шоу», научно-фантастический сериал «Основание», второй сезон хоррор-шоу «Дом с прислугой», второй сезон многосерийного детектива «Домой до темноты» и продолжение сериала «Видеть».

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В топ-5 вошли продолжения шоу «Не с первой попытки», «Ради всего человечества», «Мистический квест» и «Тед Лассо». Место лидера пользователи IMDb отдали второму и третьему сезону сериала «Дикинсон».

Напомним, «Дикинсон» — это сериал об американской поэтессе XIX века Эмили Дикинсон, главную роль в котором исполняетХейли Стейнфельд. Премьера шоу состоялась на сайте Apple TV Plus 1 ноября 2019 года.