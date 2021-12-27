Бишкек, , 20:51 — REGNUM Россельхозбанк и Евразийский фонд развития намерены предоставить Киргизии $50 млн (3 млрд 661 млн рублей) на проекты по лизингу сельскохозяйственных животных. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на заседании тематического круглого стола.

Стадо Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, ещё €15 млн (1 млрд 244 млн рублей) на те же цели планируют выделить правительству республики страны Европейского союза.

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Глава минсельхоза отмечает, что эти деньги фермеры смогут получить в виде кредитов, при этом предпочтение будет отдаваться племенным хозяйствам, которые занимаются поставкой высокопродуктивного домашнего скота в республику.

«Фермеры должны получить возможность приехать, выбрать и получить в лизинг сразу несколько коров, которые способны обеспечить более высокие надои молока», — подчеркнул министр.

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