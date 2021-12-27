Бишкек, 27 декабря 2021, 20:51 — REGNUM Россельхозбанк и Евразийский фонд развития намерены предоставить Киргизии $50 млн (3 млрд 661 млн рублей) на проекты по лизингу сельскохозяйственных животных. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на заседании тематического круглого стола.
По словам высокопоставленного чиновника, ещё €15 млн (1 млрд 244 млн рублей) на те же цели планируют выделить правительству республики страны Европейского союза.
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Глава минсельхоза отмечает, что эти деньги фермеры смогут получить в виде кредитов, при этом предпочтение будет отдаваться племенным хозяйствам, которые занимаются поставкой высокопродуктивного домашнего скота в республику.
«Фермеры должны получить возможность приехать, выбрать и получить в лизинг сразу несколько коров, которые способны обеспечить более высокие надои молока», — подчеркнул министр.
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