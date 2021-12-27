Сантьяго, , 21:01 — REGNUM Избранный президент Чили Габриэль Борич отклонил 27 декабря приглашение действующего главы государства Себастьяна Пиньеры принять участие в Форуме для развития Южной Америки (PROSUR). Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Пиньера и Габриэль Борич Gob.cl

Борич заявил прессе, что PROSUR является саммитом сторонников политики Пиньеры, которой новоизбранный президент следовать не планирует. Он добавил, что разработает собственную региональную стратегию.

PROSUR был создан в 2019 году по инициативе Пиньеры и лидера Колумбии Ивана Дуке с целью подрыва существующих региональных интеграций, в первую очередь союза южноамериканских наций UNASUR.

Правительство Борича намерено отдать приоритет Тихоокеанскому альянсу. «Мы будем стремиться к максимальной интеграции в Латинской Америке со всеми, кто готов делать это, выходя за рамки идеологии», — заявил он.

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