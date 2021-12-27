Избранный президент Чили отказался участвовать в форуме PROSUR
Сантьяго, 27 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Избранный президент Чили Габриэль Борич отклонил 27 декабря приглашение действующего главы государства Себастьяна Пиньеры принять участие в Форуме для развития Южной Америки (PROSUR). Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Борич заявил прессе, что PROSUR является саммитом сторонников политики Пиньеры, которой новоизбранный президент следовать не планирует. Он добавил, что разработает собственную региональную стратегию.
PROSUR был создан в 2019 году по инициативе Пиньеры и лидера Колумбии Ивана Дуке с целью подрыва существующих региональных интеграций, в первую очередь союза южноамериканских наций UNASUR.
Правительство Борича намерено отдать приоритет Тихоокеанскому альянсу. «Мы будем стремиться к максимальной интеграции в Латинской Америке со всеми, кто готов делать это, выходя за рамки идеологии», — заявил он.