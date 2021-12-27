Вашингтон, 27 декабря, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Составлен рейтинг десяти лучших оригинальных сериалов потокового сервиса Apple TV Plus 2021 года на основе оценок крупнейшей в мире базы данных о кинематографе IMDb. Об этом 27 декабря сообщает портал Screen Rant.

Apple

Во вторую часть топ-10 вошёл второй сезон «Утреннего шоу», научно-фантастический сериал «Основание», второй сезон хоррор-шоу «Дом с прислугой», второй сезон многосерийного детектива «Домой до темноты» и продолжение сериала «Видеть».

В топ-5 вошли продолжения шоу «Не с первой попытки», «Ради всего человечества», «Мистический квест» и «Тед Лассо». Место лидера пользователи IMDb отдали второму и третьему сезону сериала «Дикинсон».

Напомним, «Дикинсон» — это сериал об американской поэтессе XIX века Эмили Дикинсон, главную роль в котором исполняет Хейли Стейнфельд. Премьера шоу состоялась на сайте Apple TV Plus 1 ноября 2019 года.