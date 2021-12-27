Бузулукский район, Оренбургская область, 27 декабря, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту передачи земельных участков на территории Национального парка «Бузулукский бор» в аренду. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Его завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, преступление было совершено в 2018—2020 годах. Согласно материалам следствия, чиновники Бузулукского района незаконно передали не меньше пяти участков земли в аренду. Общая их площадь превысила 76 тыс. квадратных метров, и на них предполагалось построить объекты лечебно-оздоровительного и рекреационного назначения, а также индивидуальные жилые дома.

Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. В администрации Бузулукского района уже провели обыски. Следователи изъяли предметы, которые могут иметь значение для расследования. Следственные действия продолжаются.