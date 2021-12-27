София, 27 декабря, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Масштабная благотворительная акция «Болгарское Рождество» собрала в общей сложности более 2,5 миллионов левов ($1,5 млн). Указанные средства будут перечислены в детские медицинские учреждения, сообщает 27 декабря софийская газета «Монитор».

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В нынешнем году акция проводилась в формате фестиваля культуры и искусств. В ней приняли участие известные болгарские исполнители и актеры Павел Иванов, Любо Киров, Никола Тодоров, Нети, Тони Димитрова и другие. Ряд мероприятий проходил под патронатом президента Болгарии Румена Радева и его супруги Десиславы.

Согласно официальной информации, часть вырученных от шоу денег пойдет на покупку оборудования и медикаментов для софийского Центра неотложной и интенсивной терапии при Главной детской больнице болгарской столицы, остальные финансы уже распределены между детскими отделениями ЦРБ в регионах.