Рим, , 20:39 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник «Ромы» и национальной сборной Италии Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Трансфер может состояться следующим летом. Об этом 27 декабря сообщило издание Tuttosport.

Генрих Мхитарян © Photolure

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян намерен отклонять любое предложение от клубов из России, если такое поступит.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после ухода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение армянского футболиста с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян сыграл в восемнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых набрал 6 (2+4) очков по системе гол+пас. В Лиге Конференций футболист не смог отметиться забитыми мячами или результативными передачами.