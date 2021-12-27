Рим, 27 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. 32-летний атакующий полузащитник «Ромы» и национальной сборной Италии Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Трансфер может состояться следующим летом. Об этом 27 декабря сообщило издание Tuttosport.

Photolure Генрих Мхитарян

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян намерен отклонять любое предложение от клубов из России, если такое поступит.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после ухода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение армянского футболиста с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян сыграл в восемнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых набрал 6 (2+4) очков по системе гол+пас. В Лиге Конференций футболист не смог отметиться забитыми мячами или результативными передачами.