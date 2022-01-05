Вашингтон, 5 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Составлен список из десяти лучших инди-игр 2021 года по версии пользователей форума Reddit. Статья была опубликована на портале Screen Rant.

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Посетители Reddit посчитали, что геймерам стоит обратить внимание на проекты Sable, Little Nightmares II, Huntdown, Inscryption и Ocean’s Heart. В список также попали такие проекты, как In Sound Mind, Kena: Bridge Of Spirits, Death’s Door, Eastward и игра Loop Hero от российской студии Four Quarters.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что редакция портала PCGamesN назвала Deathloop лучшей игрой 2021 года. Её разработкой занималась французская студия Arkane, в качестве издателя выступила компания Bethesda.