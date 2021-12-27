В Израиле решили вводить третью дозу вакцины от COVID-19 через три месяца
Иерусалим, 27 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. До трёх месяцев сокращён в Израиле срок введения третьей, бустерной дозы вакцины от COVID-19, сообщили 27 декабря в пресс-службе израильского минздрава. Ранее третья доза ставилась через пять месяцев после второй.
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Уточняется, что соответствующее распоряжение дал глава министерства. Нововведение касается всех применяемых в Израиле вакцины от COVID-19: как AstraZeneca, так и Moderna и Pfizer.
При этом израильский минздрав рекомендует в качестве бустерной дозы колоть тот же препарат, что использовался при вакцинации. Хотя это не обязательно: можно использовать любую комбинацию.
В минздраве Израиля также отметили, что как в стране, так и в целом в мире резко выросло число заражённых — из-за штамма «Омикрон». Отсюда руководство ведомства сделало вывод о необходимости интенсифицировать процесс ревакцинации.