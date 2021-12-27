Дубай, ОАЭ, , 20:32 — REGNUM По итогам ежегодной церемонии Globe Soccer Awards 22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком 2021-го года.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Также лучшим тренером был признан наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини, лучшим клубом — лондонский «Челси», лучшей сборной — сборная Италии, одержавшая победу на Чемпионате Европы 2020.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 24-х матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. Текущее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.