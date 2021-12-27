Подгорица, 27 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Черногории 61,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 59,3 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 282 877 человек или 45,6 процента, а вторую — 270 896 человек или 43,7 процента от общей численности населения.

В Черногории 33 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 94 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 72 962 человека, а за последние 24 часа — 236.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.