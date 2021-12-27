Москва, 27 декабря 2021, 20:13 — REGNUM При усилении контроля регулятора над переводами граждан могут поменяться юридические подходы, сформированные в судебной практике, так как это напрямую касается вопросов оспаривания сделок и добросовестности их участников. Об этом ИА REGNUM 27 декабря заявил управляющий партнер NOVATOR Legal Group, адвокат Вячеслав Косаков, комментируя решение ЦБ РФ контролировать все денежные переводы между россиянами.
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«С учетом тех разъяснений, которые дал недавно регулятор, можно сказать, что пока эти изменения обычных граждан особо не затронут — ни о каком тотальном контроле над всеми денежными переводами между физлицами речи не идет. В то же время определенные шаги в этом направлении делаются, и подозрения со стороны банков могут вызвать лица, у которых много контрагентов и переводов, совершаемых на регулярной основе», — отметил эксперт.
По его словам, при больших суммах ежедневных или ежемесячных переводов также могут возникнуть вопросы к источникам происхождения средств и законности совершаемых операций.
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Напомним, Центробанк направил в адрес кредитных организаций новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Регулятор будет запрашивать данные обо всех переводах вместе с персональными данными получателей и отправителей.