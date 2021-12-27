Москва, 27 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. При усилении контроля регулятора над переводами граждан могут поменяться юридические подходы, сформированные в судебной практике, так как это напрямую касается вопросов оспаривания сделок и добросовестности их участников. Об этом ИА REGNUM 27 декабря заявил управляющий партнер NOVATOR Legal Group, адвокат Вячеслав Косаков, комментируя решение ЦБ РФ контролировать все денежные переводы между россиянами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«С учетом тех разъяснений, которые дал недавно регулятор, можно сказать, что пока эти изменения обычных граждан особо не затронут — ни о каком тотальном контроле над всеми денежными переводами между физлицами речи не идет. В то же время определенные шаги в этом направлении делаются, и подозрения со стороны банков могут вызвать лица, у которых много контрагентов и переводов, совершаемых на регулярной основе», — отметил эксперт.

По его словам, при больших суммах ежедневных или ежемесячных переводов также могут возникнуть вопросы к источникам происхождения средств и законности совершаемых операций.

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Напомним, Центробанк направил в адрес кредитных организаций новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Регулятор будет запрашивать данные обо всех переводах вместе с персональными данными получателей и отправителей.