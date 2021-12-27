Багдад, 27 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Ираке готовится провести свою первую сессию новый Совет представителей, сообщает 27 декабря Shafaq News. Первое заседание парламента нового созыва состоится 10 января.

James (Jim) Gordon Здание парламента Ирака

Сегодня, 27 декабря, в Багдаде прошло заседание Федерального суда республики, на котором были утверждены итоги выборов и оставлен без удовлетворения иск об отмене их результатов, поданный ранее лидером политической коалиции «Аль-Фатх» Хади аль-Амири.

Добавим, что партии вскоре начнут работать над формированием правительства. Это произойдёт после того, как итоги выборов признает Высший судебный совет Ирака.

Напомним, 10 октября в Ираке прошли парламентские выборы. По итогам голосования был сформирован новый парламент. «Аль-Фатх» была недовольна, поскольку, по итогам выборов, получает только 14 мест в парламенте.