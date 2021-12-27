Новый парламент Ирака готовится провести первую сессию
Багдад, 27 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Ираке готовится провести свою первую сессию новый Совет представителей, сообщает 27 декабря Shafaq News. Первое заседание парламента нового созыва состоится 10 января.
Сегодня, 27 декабря, в Багдаде прошло заседание Федерального суда республики, на котором были утверждены итоги выборов и оставлен без удовлетворения иск об отмене их результатов, поданный ранее лидером политической коалиции «Аль-Фатх» Хади аль-Амири.
Добавим, что партии вскоре начнут работать над формированием правительства. Это произойдёт после того, как итоги выборов признает Высший судебный совет Ирака.
Напомним, 10 октября в Ираке прошли парламентские выборы. По итогам голосования был сформирован новый парламент. «Аль-Фатх» была недовольна, поскольку, по итогам выборов, получает только 14 мест в парламенте.