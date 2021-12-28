Москва, , 00:22 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет финансировать восстановление экономики и инфраструктуры Карабаха, а выделенные Европейским союзом средства осядут в Ереване. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил похожесть ситуаций в Донбассе и в Карабахе. И там, и там, деньги, выделенные европейскими странами, идут в нуждающиеся регионы не напрямую, и потому они не дойдут до них и осядут в Киеве и Ереване.

«Финансирование будет в сторону Армении. Получит Пашинян эти деньги, потому что он является не контактирующим лицом, а именно ставленником ЕС и США. Это будет очередной грант, который он получит, и деньги от которого не дойдут до Карабаха. Пашинян не хочет ни финансировать, ни инвестировать, ни восстанавливать регион», — сказал эксперт.

Напомним, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель объявил о выделении Армении € 2,6 млрд.